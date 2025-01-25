Лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова похоронили в Подмосковье
В Подмосковье прошли похороны лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова. Обложка © Telegram / SHOT
В Подмосковье простились с Николаем Павлиновым, лидером чеховской ОПГ, который скончался от онкологии 17 января. К месту прощания выстроилась очередь из сотен машин, а к могиле пришли десятки венков от «друзей», «соседей» и даже от крестника Деда Хасана — «Смоляна». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Очередь из машин выстроилась у кладбища в день похорон лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова. Видео © Telegram / SHOT
Павлинов, известный с 90-х годов, был владельцем хоккейного клуба «Витязь» и спонсором боксёров Дениса Лебедева и Александра Поветкина, которые выступали в его защиту на суде. В 2017 году он был осуждён на 17 лет за хищение государственных земель в Чеховском районе, где его группировка завладела имуществом на сумму 281 миллион рублей. В 2023 году его освободили по состоянию здоровья.
В Подмосковье прошли похороны лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова. Фото © Telegram / SHOT
В Подмосковье прошли похороны лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова. Фото © Telegram / SHOT
На прощание с Павлиновым прибыли многочисленные внедорожники, занявшие два ряда дороги к храму Рождества Богородицы в селе Талеж. Могила расположена среди старинных захоронений у храма.
Напомним, что о смерти лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова стало известно 18 января. Он был приговорён к 17 годам колонии, но в 2023 году его досрочно освободили из-за ряда заболеваний. Причина смерти не уточняется, известно лишь, что Павлинов перенёс клиническую смерть в одной из больниц региона. После этого он находился в состоянии комы.