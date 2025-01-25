Лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова похоронили в Подмосковье

В Подмосковье простились с Николаем Павлиновым, лидером чеховской ОПГ, который скончался от онкологии 17 января. К месту прощания выстроилась очередь из сотен машин, а к могиле пришли десятки венков от «друзей», «соседей» и даже от крестника Деда Хасана — «Смоляна». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Очередь из машин выстроилась у кладбища в день похорон лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова. Видео © Telegram / SHOT

Павлинов, известный с 90-х годов, был владельцем хоккейного клуба «Витязь» и спонсором боксёров Дениса Лебедева и Александра Поветкина, которые выступали в его защиту на суде. В 2017 году он был осуждён на 17 лет за хищение государственных земель в Чеховском районе, где его группировка завладела имуществом на сумму 281 миллион рублей. В 2023 году его освободили по состоянию здоровья.

В Подмосковье прошли похороны лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова. Фото © Telegram / SHOT

В Подмосковье прошли похороны лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова. Фото © Telegram / SHOT

На прощание с Павлиновым прибыли многочисленные внедорожники, занявшие два ряда дороги к храму Рождества Богородицы в селе Талеж. Могила расположена среди старинных захоронений у храма.