В Черкасской области Украины взрывами поражена критическая инфраструктура

В Черкасской области Украины жители остались без электричества после повреждения критической инфраструктуры. Об этом доложил глава местной областной военной администрации Игорь Табурец, слова которого приводит украинское агентство УНН.

«Этой ночью Черкасская область стала объектом атаки. Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр», — заявил Табурец.

Чиновник добавил, что экстренные службы приступили к восстановлению электроснабжения. Масштабы разрушений уточняются.