Работа ПВО привела к повреждению предприятия в Киевской области

Украинские власти признали, что производственное здание в Киеве было повреждено их собственной системой ПВО. Об этом заявил врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«В результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров. Пожар ликвидирован», — написал Калашник, добавив, что подробности будут известны позже.