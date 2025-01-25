Перебежчик ВСУ рассказал, для чего готовили украинцев в Великобритании
Перебежчик Валерий: Обученных в Британии солдат ВСУ готовили к отправке в Суджу
Украинских бойцов, которых готовили в Великобритании, планировали закинуть в Суджу Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. Об этом рассказал сбежавший в Россию украинский военнослужащий Валерий в беседе с РИА «Новости».
«После двух, максимум трёх недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу», — сказал Валерий.
Ранее сообщалось, что солдат ВСУ Валерий Федорович С. сбежал из тренировочного лагеря НАТО в Великобритании и вернулся в подконтрольную России часть Херсонской области. Ему пришлось преодолеть около 70 километров пешком, чтобы добраться до Лондона для дальнейшего транзита на российскую территорию.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza