Украинских бойцов, которых готовили в Великобритании, планировали закинуть в Суджу Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. Об этом рассказал сбежавший в Россию украинский военнослужащий Валерий в беседе с РИА «Новости».

«После двух, максимум трёх недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу», — сказал Валерий.