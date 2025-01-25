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25 января, 07:24

Самолёт с пассажирами не смог взлететь и выкатился за пределы ВПП под Хабаровском

В Хабаровском крае самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» при взлёте выкатился за пределы ВПП в аэропорту Нелькана. По информации «Рен-ТВ», лайнер не успел завершить взлёт и продолжил движение ещё 30 метров после торможения.

Самолёт планировал рейс в Хабаровск, но взлёт оказался неудачным. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа. К счастью, никто не пострадал, и возгорания не произошло.

В настоящее время причины инцидента выясняются, и проводится расследование всех обстоятельств.

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Ранее сообщалось, что направлявшийся из Южно-Сахалинска в Новосибирск самолёт совершил вынужденную посадку в Братске. Причиной стала смерть одного из пассажиров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Оксана Попова
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