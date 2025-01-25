Самолёт с пассажирами не смог взлететь и выкатился за пределы ВПП под Хабаровском

Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» при взлёте выкатился за пределы ВПП в аэропорту Нелькана. По информации «Рен-ТВ», лайнер не успел завершить взлёт и продолжил движение ещё 30 метров после торможения.

Самолёт планировал рейс в Хабаровск, но взлёт оказался неудачным. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа. К счастью, никто не пострадал, и возгорания не произошло.

В настоящее время причины инцидента выясняются, и проводится расследование всех обстоятельств.