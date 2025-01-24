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Регион
24 января, 08:40
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В Казахстане отреагировали на появившиеся в Сети переговоры с борта упавшего AZAL

Бозумбаев: Появившиеся в Сети записи расшифровки переговоров с борта AZAL – фейк

Казахстан не считает опубликованные в телеграм-каналах переговоры пилотов самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), упавшего рядом с Актау, сливом информации. Заместитель премьер-министра страны Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию инцидента, подчеркнул, что эти данные отличаются от расшифровок бортовых самописцев.

По словам Бозумбаева, он ознакомился с публикацией одного из телеграм-каналов где утверждалось, что в записи представлены переговоры пилотов с диспетчерами. Он отметил, что эти сведения не соответствуют данным с «чёрных ящиков».

Он также указал на то, что не стоит искать источник утечки, поскольку эти материалы не являются результатом работы расследовательской группы.

«Где-то в интернете кто-то что-то опубликовал — это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого чёрных ящиков», — сказал Бозумбаев на брифинге.

Опубликована запись радиообмена разбившегося под Актау самолёта с диспетчером
Опубликована запись радиообмена разбившегося под Актау самолёта с диспетчером

Напомним, 25 декабря прошлого года на подлёте к аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек, включая семеро россиян. Чёрные ящики с разбившегося борта были отправлены в Бразилию на расшифровку, а позже возвращены обратно в Казахстан. В СК России тем временем изучают переговоры диспетчеров с экипажем рухнувшего самолёта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Оксана Попова
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