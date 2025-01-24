В Казахстане отреагировали на появившиеся в Сети переговоры с борта упавшего AZAL

Казахстан не считает опубликованные в телеграм-каналах переговоры пилотов самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), упавшего рядом с Актау, сливом информации. Заместитель премьер-министра страны Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию инцидента, подчеркнул, что эти данные отличаются от расшифровок бортовых самописцев.

По словам Бозумбаева, он ознакомился с публикацией одного из телеграм-каналов где утверждалось, что в записи представлены переговоры пилотов с диспетчерами. Он отметил, что эти сведения не соответствуют данным с «чёрных ящиков».

Он также указал на то, что не стоит искать источник утечки, поскольку эти материалы не являются результатом работы расследовательской группы.