«Не понял, что это русские»: В Курахово командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен

Украинский командир перепутал этажи в доме в Курахово и оказался в российском плену. Позже он сам уговаривал сослуживцев сложить оружие. Об этом рассказал боец ВС РФ Нифер в беседе с РИА «Новости».

В ходе боев на окраине Курахово российские бойцы заняли первый этаж здания, где наверху оборонялись группы ВСУ.

«Начало темнеть. Они нас хотели «штурмануть». И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен», — сказал Нифер.

Сообщается, что следом за командиром в плен отправился ещё один солдат. В итоге российские военные вместе с командиром поднялись на этаж ВСУ. Те согласились сдаться. Россияне проверили их раненых и оказали помощь.