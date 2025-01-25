«Не понял, что это русские»: В Курахово командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен
В Курахово командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен
Украинский командир перепутал этажи в доме в Курахово и оказался в российском плену. Позже он сам уговаривал сослуживцев сложить оружие. Об этом рассказал боец ВС РФ Нифер в беседе с РИА «Новости».
В ходе боев на окраине Курахово российские бойцы заняли первый этаж здания, где наверху оборонялись группы ВСУ.
«Начало темнеть. Они нас хотели «штурмануть». И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен», — сказал Нифер.
Сообщается, что следом за командиром в плен отправился ещё один солдат. В итоге российские военные вместе с командиром поднялись на этаж ВСУ. Те согласились сдаться. Россияне проверили их раненых и оказали помощь.
Ранее российские штурмовики в ходе зачистки многоэтажных домов в Курахове показали высокий профессионализм и принудили отряды ВСУ сдаться. Сами украинцы отметили, что были впечатлены слаженной и чёткой работой ВС РФ.
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