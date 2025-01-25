У известной актрисы Галины Польских выявили рак

У известной советской актрисы Галины Польских диагностировали рак почки. По информации SHOT, злокачественная опухоль была выявлена после обращения 85-летней народной артистки РФ в Боткинскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Врачи рекомендовали госпитализацию для начала курса терапии.

Ранее актриса также лечилась из-за проблем с лёгкими, ей поставили диагноз пневмофиброз, вероятно, возникший после перенесённой пневмонии. Менеджер Польских сообщил, что актриса сейчас находится дома и в стационар пока не поступала.

Галина Польских начала свою карьеру с фильма «Дикая собака динго» и за время своей работы сыграла более 170 ролей, включая запоминающиеся образы в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «Любить по-русски», «Тени исчезают в полдень» и других. В последнее время она снималась в российских мелодрамах, в числе которых «Ёлки-10», «У людей так бывает» и «Ева, рожай!».