Иностранных инструкторов выдворят из Словакии

Власти Словакии планируют выгнать из страны иностранных инструкторов, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он пояснил, что люди могут протестовать сколько им хочется, но без влияния зарубежных социологов.

«Пожалуйста, не позволяйте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за границы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим», — сказал политик.