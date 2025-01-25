Бобрёнок Устюжок из Московского зоопарка впервые увидел снег

Бобрёнок по кличке Устюжок впервые увидел снег. Об этом сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова, показав милое видео с пушистиком.

Бобрёнок Устюжок увидел снег. Видео © VK / Светлана Акулова

Бобрёнок проживает в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Там выпал снег, который впервые увидел детёныш бобра. Пользователи Сети под постом Акуловой умилились, как Устюжок испачкал носик в снегу.

«Любимый обаятельный и привлекательный Устюжок. Наш любимый Устюжок носик в снеге испачкал. Бобёр милаха», — написали подписчики директора зоосада.