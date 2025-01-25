Бобрёнок Устюжок из Московского зоопарка впервые увидел снег
Бобрёнок Устюжок. Обложка © VK / Светлана Акулова
Бобрёнок по кличке Устюжок впервые увидел снег. Об этом сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова, показав милое видео с пушистиком.
Бобрёнок Устюжок увидел снег. Видео © VK / Светлана Акулова
Бобрёнок проживает в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Там выпал снег, который впервые увидел детёныш бобра. Пользователи Сети под постом Акуловой умилились, как Устюжок испачкал носик в снегу.
«Любимый обаятельный и привлекательный Устюжок. Наш любимый Устюжок носик в снеге испачкал. Бобёр милаха», — написали подписчики директора зоосада.
Напомним, пока в Великом Устюге животные радуются снегу, в Москве мишки Аладдин и Бабуля проснулись из-за внезапного потепления. В столичном зоопарке рассказали, что животные спутали зиму с весной, поэтому встали и начали ходить по берлоге.