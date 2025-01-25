Взрыв прогремел на нефтебазе в Казахстане, есть раненые
Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане
В Казахстане произошёл взрыв на нефтебазе, вызвавший пожар. Как сообщило в соцсетях МЧС республики, известно о четырёх пострадавших.
Инцидент начался с возгорания трёх спецмашин, после чего последовал взрыв газовоздушной смеси. До прибытия пожарных там произошло обрушение ангара.
Пожарные успешно ликвидировали огонь на площади 100 кв. м и предотвратили распространение пламени на резервуары с топливом. Четыре работника нефтебазы были госпитализированы, в настоящее время устанавливаются причины происшествия.
Ранее в Польше загорелась шахта Кнуров-Щигловице в Силезском воеводстве из-за взрыва метана. Ранения получили как минимум 16 человек, большинство доставлены в больницу.
Kandinsky 3.1 / Life.ru