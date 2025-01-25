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Регион
25 января, 09:27

Взрыв прогремел на нефтебазе в Казахстане, есть раненые

Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане

В Казахстане произошёл взрыв на нефтебазе, вызвавший пожар. Как сообщило в соцсетях МЧС республики, известно о четырёх пострадавших.

Инцидент начался с возгорания трёх спецмашин, после чего последовал взрыв газовоздушной смеси. До прибытия пожарных там произошло обрушение ангара.

Пожарные успешно ликвидировали огонь на площади 100 кв. м и предотвратили распространение пламени на резервуары с топливом. Четыре работника нефтебазы были госпитализированы, в настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Один человек пострадал при взрыве газа в девятиэтажке в Астрахани
Один человек пострадал при взрыве газа в девятиэтажке в Астрахани

Ранее в Польше загорелась шахта Кнуров-Щигловице в Силезском воеводстве из-за взрыва метана. Ранения получили как минимум 16 человек, большинство доставлены в больницу.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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