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Регион
25 января, 09:47

Бойцы Армии России нанесли поражение живой силе и технике 7 украинских бригад в ДНР

Минобороны РФ: Бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе 7 бригад ВСУ в ДНР

В Минобороны России сообщили об очередных успехах наших бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). В ведомстве рассказали, что военнослужащие группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад, в том числе «Лють» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Подразделения группировки войск «Центр» <...> нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что противник лишился до 550 военнослужащих, танка, пяти боевых бронированных машин, трёх автомобилей и четырёх орудий полевой артиллерии.

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Ранее российский лётчик рассказал об уничтожении целого арсенала Вооружённых сил Украины (ВСУ) одним залпом. В ходе задания герой уничтожил украинский военно-транспортный самолёт Ан-124, который разгружался на аэродроме. На поражение крупной цели у двух экипажей ушёл всего час. По словам бойца, аэродром пылал сильно, а фейерверк был огромный.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Алена Пенчугина
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