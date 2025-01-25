Бойцы Армии России нанесли поражение живой силе и технике 7 украинских бригад в ДНР
Минобороны РФ: Бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе 7 бригад ВСУ в ДНР
В Минобороны России сообщили об очередных успехах наших бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). В ведомстве рассказали, что военнослужащие группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад, в том числе «Лють» в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Подразделения группировки войск «Центр» <...> нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Там также уточнили, что противник лишился до 550 военнослужащих, танка, пяти боевых бронированных машин, трёх автомобилей и четырёх орудий полевой артиллерии.
Ранее российский лётчик рассказал об уничтожении целого арсенала Вооружённых сил Украины (ВСУ) одним залпом. В ходе задания герой уничтожил украинский военно-транспортный самолёт Ан-124, который разгружался на аэродроме. На поражение крупной цели у двух экипажей ушёл всего час. По словам бойца, аэродром пылал сильно, а фейерверк был огромный.
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