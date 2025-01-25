В Минобороны России сообщили об очередных успехах наших бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). В ведомстве рассказали, что военнослужащие группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад, в том числе «Лють» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Подразделения группировки войск «Центр» <...> нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что противник лишился до 550 военнослужащих, танка, пяти боевых бронированных машин, трёх автомобилей и четырёх орудий полевой артиллерии.