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Регион
25 января, 09:56

Путин распорядился распространить соцгарантии Героев труда на матерей-героинь

Президент России Владимир Путин распорядился распространить на женщин, имеющих почётное звание «Мать-героиня», социальные гарантии Героев труда. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих установление с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда», — говорится в сообщении.

Матерью-героиней в России, напомним, можно стать в том случае, если женщина родила и воспитала 10 детей и более.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье введут новую выплату молодым семьям с детьми. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году. Речь идёт о выплате 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в семьях, где оба родителя моложе 35 лет.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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