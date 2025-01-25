Путин распорядился распространить соцгарантии Героев труда на матерей-героинь
Президент России Владимир Путин распорядился распространить на женщин, имеющих почётное звание «Мать-героиня», социальные гарантии Героев труда. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих установление с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда», — говорится в сообщении.
Матерью-героиней в России, напомним, можно стать в том случае, если женщина родила и воспитала 10 детей и более.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье введут новую выплату молодым семьям с детьми. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году. Речь идёт о выплате 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в семьях, где оба родителя моложе 35 лет.
Life.ru