«Жива и здорова»: Дочь Галины Польских опровергла слухи о болезни матери
Дочь актрисы Галины Польских опровергла информацию об онкоболезни матери
Актриса Галина Польских. Фото © Wikipedia / Duma.gov.ru
Дочь известной российской актрисы Галины Польских опровергла информацию об онкологической болезни матери. В беседе с ТАСС Мария Сурина поделилась, что народная артистка РСФСР чувствует себя хорошо.
«Галина Александровна в порядке, она дома, жива и здорова. Чувствует себя хорошо», — рассказала Сурина.
За всё время своей работы Галина Польских сыграла более 170 ролей. Зрители запомнили её по картинам «Я шагаю по Москве», «Любить по-русски», «Тени исчезают в полдень» и других. В последние годы актриса снималась в российских мелодрамах: «Ёлки-10», «У людей так бывает» и «Ева, рожай!».
Напомним, ранее появилась информация о том, что у артистки диагностировали рак почки. Злокачественная опухоль якобы была выявлена после обращения 85-летней женщины в Боткинскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Врачи рекомендовали госпитализацию для начала курса терапии.