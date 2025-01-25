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25 января, 10:57

«Жива и здорова»: Дочь Галины Польских опровергла слухи о болезни матери

Дочь актрисы Галины Польских опровергла информацию об онкоболезни матери

Актриса Галина Польских. Фото © Wikipedia / Duma.gov.ru

Актриса Галина Польских. Фото © Wikipedia / Duma.gov.ru

Дочь известной российской актрисы Галины Польских опровергла информацию об онкологической болезни матери. В беседе с ТАСС Мария Сурина поделилась, что народная артистка РСФСР чувствует себя хорошо.

«Галина Александровна в порядке, она дома, жива и здорова. Чувствует себя хорошо», — рассказала Сурина.

За всё время своей работы Галина Польских сыграла более 170 ролей. Зрители запомнили её по картинам «Я шагаю по Москве», «Любить по-русски», «Тени исчезают в полдень» и других. В последние годы актриса снималась в российских мелодрамах: «Ёлки-10», «У людей так бывает» и «Ева, рожай!».

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Напомним, ранее появилась информация о том, что у артистки диагностировали рак почки. Злокачественная опухоль якобы была выявлена после обращения 85-летней женщины в Боткинскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Врачи рекомендовали госпитализацию для начала курса терапии.

Алена Пенчугина
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