Росавиация расследует инцидент с выкатившимся за ВПП Aн-24 под Хабаровском

Сотрудники Росавиации расследуют инцидент с самолётом Ан-24, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) под Хабаровском. Об этом заявил представитель ведомства Артём Кореняко.

«Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации расследует серьёзный авиаинцидент, произошедший 25 января с самолётом Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47363) «Хабаровских авиалиний» в Аяно-Майском районе Хабаровского края», — указано в сообщении.

Кореняко дополнил, что самолёт отстранен от полётов. В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна. По словам представителя Росавиации, всего на борту находились 24 человека: 20 пассажиров и четыре члена экипажа, хотя ранее сообщалось о 23 людях. Резервный самолёт с пассажирами вылетит в Хабаровск в воскресенье, 26 января.

В ведомстве добавили, что расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. А в восточном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ отметили, что проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.