Резервный борт с пассажирами экстренно севшего в Москве самолёта вылетит ночью
Резервный самолёт авиакомпании «Россия» с пассажирами борта, экстренно севшего в Шереметьево, вылетит в Саранск после 22:00 мск. На борту судна, которое вернулось в Москву по техническим причинам, находилось 72 человека.
«Самолёт, выполняющий рейс № 6827 Москва — Саранск вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Вылет резервного воздушного судна состоится после 22:00 [по Москве]», — приводит ТАСС сообщение авиаперевозчика.
Напомним, что воздушное судно находилось в пути всего час. Самолёт вернулся в Шереметьево из-за неисправного датчика шасси, приземление прошло успешно.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / GARIS201