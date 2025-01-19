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19 января, 19:04

Резервный борт с пассажирами экстренно севшего в Москве самолёта вылетит ночью

Резервный самолёт авиакомпании «Россия» с пассажирами борта, экстренно севшего в Шереметьево, вылетит в Саранск после 22:00 мск. На борту судна, которое вернулось в Москву по техническим причинам, находилось 72 человека.

«Самолёт, выполняющий рейс № 6827 Москва — Саранск вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Вылет резервного воздушного судна состоится после 22:00 [по Москве]», — приводит ТАСС сообщение авиаперевозчика.

Напомним, что воздушное судно находилось в пути всего час. Самолёт вернулся в Шереметьево из-за неисправного датчика шасси, приземление прошло успешно.

У летевшего из Бухары самолёта отказал двигатель при посадке в Москве
У летевшего из Бухары самолёта отказал двигатель при посадке в Москве
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Полина Никифорова
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