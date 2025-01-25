«Мы всегда готовы»: Нарышкин заявил, что не прочь встретиться с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил готовность провести встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом. По его словам, переговоры возможны в случае заинтересованности со стороны Вашингтона.

«Мы всегда готовы на переговоры», — приводит ТАСС слова Нарышкина.

На уточняющий вопрос о том, продолжаются ли контакты между двумя ведомствами, он ответил, что у СВР есть официальный представитель в Вашингтоне, а у ЦРУ — в российской столице.