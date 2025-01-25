«Мы всегда готовы»: Нарышкин заявил, что не прочь встретиться с главой ЦРУ
ТАСС: Нарышкин заявил о готовности к встрече с главой ЦРУ Рэтклиффом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил готовность провести встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом. По его словам, переговоры возможны в случае заинтересованности со стороны Вашингтона.
«Мы всегда готовы на переговоры», — приводит ТАСС слова Нарышкина.
На уточняющий вопрос о том, продолжаются ли контакты между двумя ведомствами, он ответил, что у СВР есть официальный представитель в Вашингтоне, а у ЦРУ — в российской столице.
Накануне сообщалось, что американский Сенат утвердил Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ. 59-летний Рэтклифф ранее занимал пост директора Нацразведки США в первой администрации Трампа с мая 2020 года по январь 2021 года. До этого он в течение пяти лет был членом Палаты представителей Конгресса.
ТАСС / Сергей Булкин