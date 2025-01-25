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25 января, 11:52

«Спасибо за игру»: Защитник «Краснодара» перешёл в венгерский клуб

Защитник «Краснодара» Арутюнян продолжит карьеру в венгерской «Академии Пушкаша»

Георгий Арутюнян. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Георгий Арутюнян. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Защитник ФК «Краснодар» Георгий Арутюнян продолжит спортивную карьеру в Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе российской команды.

Там уточнили, что ФК «Краснодар» и венгерский клуб «Академия Пушкаша» оформили трансфер Арутюняна. Он является выпускником клубной Академии российской команды. Спортсмен в составе основной команды сыграл 20 матчей. На одном из них Арутюнян забил гол.

«Спасибо за игру, Жора! Мы желаем тебе успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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А ранее Life.ru рассказывал, что колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может получить российское гражданство. По словам спортсмена, ему комфортно жить в России. Кроме того, местный паспорт открывает дополнительные перспективы для футболиста.

Дарья Нарыкова
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