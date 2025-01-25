«Спасибо за игру»: Защитник «Краснодара» перешёл в венгерский клуб

Защитник ФК «Краснодар» Георгий Арутюнян продолжит спортивную карьеру в Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе российской команды.

Там уточнили, что ФК «Краснодар» и венгерский клуб «Академия Пушкаша» оформили трансфер Арутюняна. Он является выпускником клубной Академии российской команды. Спортсмен в составе основной команды сыграл 20 матчей. На одном из них Арутюнян забил гол.

«Спасибо за игру, Жора! Мы желаем тебе успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.