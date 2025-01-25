В акции, посвящённой Дню студенчества, приняли участие более 200 тысяч учеников

Во всероссийской акции «Старт в будущее», посвящённой Дню студенчества в России, приняли участие более 200 тысяч участников, 400 вузов и 500 колледжей. Акция должна помочь молодежи в выборе будущей профессии. С 20 по 26 января молодые люди по всей стране могут участвовать в мероприятиях как в очном, так и в дистанционном формате. Для этого необходимо разместить посты в сообществах в социальной сети ВКонтакте с использованием официальных хештегов: #БудущееПервых, #ДвижениеПервых.

День студенчества 25 января в России был учреждён в 2005 году Указом Президента РФ Владимира Путина. В различных регионах России в эту дату проводятся культурные, образовательные и спортивные мероприятия, символизирующие единство, творчество и активность студенческого сообщества.

Акция «Старт в будущее» может стать возможностью для студентов вузов ознакомиться с актуальными инициативами Движения Первых. Также они могут принимать участие в работе первичных отделений Движения, которые уже открыты в 687 вузах страны. Сейчас возраст участников расширили до 25 лет, что позволяет университетской молодежи развивать свои навыки и компетенции в наставнической, проектной и профориентационной деятельности.

Председатель правления Движения первых Артур Орлов поздравляет россиян с Днём студенчества. Видео © Telegram / Артур Орлов

Студентка Петрозаводского государственного университета и участница Движения Первых из Республики Карелии Дарья Ремшу, стала гостем Классной встречи для старшеклассников гимназии Костомукши. Она поделилась своим опытом обучения по специальности «Информатика и вычислительная техника», рассказала о перспективах ИТ-сферы и вдохновила школьников на выбор будущей профессии.

Молодёжь из ДНР на мероприятии, посвящённом Дню студенчества. Фото © Пресс-служба общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых»

«Я была приятно удивлена интересом школьников к моей будущей профессии. Их вопросы были искренними и глубокими, что вдохновляло меня говорить о том, чем я занимаюсь. Общение со школьниками дало мне возможность взглянуть на свою специальность с другой стороны. Я увидела, как важно делиться знаниями и опытом, чтобы вдохновить их на выбор своего пути!», – рассказала Дарья Ремшу.

Студенты и наставники первичных отделений Движения Первых организуют встречи с учащимися образовательных учреждений, где делятся опытом профессионального обучения, рассказывают о своих специальностях и необходимых навыках для поступления в вуз. Движение первых уже создало много значимых проектов. Например, «Большая перемена» и «Первая помощь».