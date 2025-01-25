Потери ВСУ с начала боёв в Курской области перевалили за 54,8 тысячи солдат

Потери украинских войск с начала боёв в Курской области превысили 54,8 тысячи солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 54 820 военнослужащих, 319 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортёра», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, противник лишился 1 622 боевых бронированных машин, 1 629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также 16 пусковых установок ЗРК и восемь транспортно-заряжающих машин.

Вместе с тем ВСУ потеряли 100 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.