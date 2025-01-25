Между главами МИД России и Катара состоялся телефонный разговор

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани состоялся телефонный разговор. Министры обсудили ситуацию в Сирии и высказались в поддержку сохранения суверенитета этой страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Подчеркнули важность широкой международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии и её восстановления в рамках комплексного процесса постконфликтного урегулирования в интересах всех сирийцев, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности», — указали в российском ведомстве.

Кроме того, главы МИД России и Катара обсудили посреднические усилия Дохи по воссоединению российских и украинских детей, которых разлучили с родителями в результате боевых действий. Об этом рассказали в ведомстве Катара.

«В ходе телефонного разговора были рассмотрены <...> последние события российско-украинского кризиса, а также усилия Государства Катар по воссоединению детей с их семьями в рамках продолжающегося посредничества, направленного на воссоединение семей, разлученных в результате этого конфликта», — указали в МИД Катара.