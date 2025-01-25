Между главами МИД России и Катара состоялся телефонный разговор
Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани состоялся телефонный разговор. Министры обсудили ситуацию в Сирии и высказались в поддержку сохранения суверенитета этой страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
«Подчеркнули важность широкой международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии и её восстановления в рамках комплексного процесса постконфликтного урегулирования в интересах всех сирийцев, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности», — указали в российском ведомстве.
Кроме того, главы МИД России и Катара обсудили посреднические усилия Дохи по воссоединению российских и украинских детей, которых разлучили с родителями в результате боевых действий. Об этом рассказали в ведомстве Катара.
«В ходе телефонного разговора были рассмотрены <...> последние события российско-украинского кризиса, а также усилия Государства Катар по воссоединению детей с их семьями в рамках продолжающегося посредничества, направленного на воссоединение семей, разлученных в результате этого конфликта», — указали в МИД Катара.
Ранее Лавров заявил, что угрозы Дональда Трампа после инаугурации являются показателем его методов продвижения интересов США. Лавров также отметил, что интересы Вашингтона на международной сцене остаются постоянными. Они не зависят от того, кто занимает пост президента — демократы или республиканцы.
ТАСС / Михаил Метцель, URS FLUEELER