Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию на Ближнем Востоке
Между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым состоялся телефонный разговор. Представители внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, передаёт БелТА.
«Министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также остановились на актуальных темах глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке», — указало агентство.
Напомни, что ранее у Лаврова состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. Министры обсудили ситуацию в Сирии и высказались в поддержку сохранения суверенитета этой страны.
Life.ru