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25 января, 13:16

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию на Ближнем Востоке

Между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым состоялся телефонный разговор. Представители внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, передаёт БелТА.

«Министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также остановились на актуальных темах глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке», — указало агентство.

Напомни, что ранее у Лаврова состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. Министры обсудили ситуацию в Сирии и высказались в поддержку сохранения суверенитета этой страны.

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Life.ru

Полина Никифорова
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