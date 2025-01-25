Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию на Ближнем Востоке

Между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым состоялся телефонный разговор. Представители внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, передаёт БелТА.

«Министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также остановились на актуальных темах глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке», — указало агентство.