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Регион
25 января, 13:44
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Россиян обвинили в атаке на военный аэродром в интересах украинской разведки

Фигурантам дела о теракте на железнодорожных путях в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максиму Косяченко и Татьяне Туриевой выдвинули ещё одно обвинение. В частности, речь идёт о минировании военных объектов и атаке на аэродром с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в августе 2023 года.

«В отношении Косяченко М. А. и иных лиц, совершивших атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории аэродрома Министерства обороны Российской Федерации 16 августа 2023 года, возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — цитирует ТАСС материалы уголовного дела.

Кроме того, Туриева и Косяченко теперь также обвиняются в совершении террористического акта через минирование объектов Министерства обороны РФ. В материалах дела указано, что их вина подтверждается свидетельскими показаниями, и возможно появление новых фигурантов.

Напомним, что Косяченко и Туриеву в августе 2024 года обвинили в теракте на железнодорожном объекте. Обоих задержали в сентябре 2023 года и позднее поместили под стражу. До ареста Туриева оказывала услуги в области косметологии, имеет мужа и малолетнего ребёнка. Косяченко же работал тренером единоборств.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Полина Никифорова
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