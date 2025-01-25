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25 января, 13:56

В Петербурге за утро родились сразу три двойни

Минувшая пятница, 24 января, стала для роддома №10 в Санкт-Петербурге урожайным днём. Утром там родились сразу три пары двойняшек. Первая пара малышей появилась на свет после девяти часов, вторая подоспела к полудню, а всего через десять минут Северная столица стала богаче ещё на двоих деток.

К слову, с учётом новорождённых у многодетных мам теперь 16 наследников суммарно. Первой девочку Аделину и мальчика Дамира родила Карина Жураева, у которой в 2023 году уже рождалась двойня. А вот супруги Кирилловы стали родителями впервые, зато с запасом — сыновей назвали Лев и Ярослав. Мать девочек Виктории и Надежды Анастасия Иванова поступила в роддом в пятницу, то есть день родов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Ранее Life.ru сообщал, что петербурженка родила мальчиков-двойняшек в разные дни. Константин появился 2 января в 23:47, а Михаил — 3 января в 00:05.

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Борис Эльфанд
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