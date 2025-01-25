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25 января, 14:05

Сплошной паспортный контроль введён на Крымском мосту в сторону полуострова

На Крымском мосту в сторону полуострова введён сплошной паспортный контроль, сообщил замглавы Минтранса республики Александр Овдиенко. По его словам, в настоящее время специальные службы ведут антитеррористические мероприятия.

«Пожалуйста, готовьте оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через приложение «Госуслуги», — написал Овдиенко в телеграм-канале.

Овдиенко отметил, что в настоящий момент в ближайших к мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма действует «жёлтый» уровень террористической опасности.

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Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону перенёс с 21 января на февраль первое слушание по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Власти России обвинили украинские спецслужбы в организации теракта, что стало причиной очередного обострения напряжённости между двумя странами.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Демьянова
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