Сплошной паспортный контроль введён на Крымском мосту в сторону полуострова
На Крымском мосту в сторону полуострова введён сплошной паспортный контроль, сообщил замглавы Минтранса республики Александр Овдиенко. По его словам, в настоящее время специальные службы ведут антитеррористические мероприятия.
«Пожалуйста, готовьте оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через приложение «Госуслуги», — написал Овдиенко в телеграм-канале.
Овдиенко отметил, что в настоящий момент в ближайших к мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма действует «жёлтый» уровень террористической опасности.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону перенёс с 21 января на февраль первое слушание по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Власти России обвинили украинские спецслужбы в организации теракта, что стало причиной очередного обострения напряжённости между двумя странами.
ТАСС / Сергей Мальгавко