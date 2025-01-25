Сплошной паспортный контроль введён на Крымском мосту в сторону полуострова

На Крымском мосту в сторону полуострова введён сплошной паспортный контроль, сообщил замглавы Минтранса республики Александр Овдиенко. По его словам, в настоящее время специальные службы ведут антитеррористические мероприятия.

«Пожалуйста, готовьте оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через приложение «Госуслуги», — написал Овдиенко в телеграм-канале.

Овдиенко отметил, что в настоящий момент в ближайших к мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма действует «жёлтый» уровень террористической опасности.