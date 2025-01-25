ПВО за полчаса уничтожила 11 украинских дронов у побережья Крыма
МО РФ: Средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Чёрным морем у побережья Крыма
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за полчаса сбили 11 беспилотников у побережья Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«С 10:45 до 11:20 по Москве дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что самый масштабный налёт на российские регионы с начала 2025 года боевики совершили в ночь на 24 января. Некоторым дронам удалось добраться даже до Подмосковья. Суммарно зенитчики поразили 121 БПЛА врага.
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