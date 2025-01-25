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Регион
25 января, 09:00

ПВО за полчаса уничтожила 11 украинских дронов у побережья Крыма

МО РФ: Средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Чёрным морем у побережья Крыма

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за полчаса сбили 11 беспилотников у побережья Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С 10:45 до 11:20 по Москве дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что самый масштабный налёт на российские регионы с начала 2025 года боевики совершили в ночь на 24 января. Некоторым дронам удалось добраться даже до Подмосковья. Суммарно зенитчики поразили 121 БПЛА врага.

Российские силы ПВО уничтожили более 750 дронов ВСУ за неделю
Российские силы ПВО уничтожили более 750 дронов ВСУ за неделю
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Наталья Демьянова
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