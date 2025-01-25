ПВО за полчаса уничтожила 11 украинских дронов у побережья Крыма

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за полчаса сбили 11 беспилотников у побережья Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С 10:45 до 11:20 по Москве дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.