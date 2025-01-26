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Регион
26 января, 11:26

Кадыров поделился успехами спецназа «Ахмат» в зоне СВО

Кадыров: Спецназ «Ахмат» поразил спецтранспорт ВСУ на Харьковском направлении

Бойцы спецназа «Ахмат» провели «блестящую боевую операцию» на Харьковском направлении. Об этом доложил лидер Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях.

«Личный состав батальона «Ваха» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ совместно со СКАД 607 «Горец» провели блестящую боевую операцию. В результате совместных действий была обнаружена и уничтожена одна единица спецтранспорта укронатовских фашистов и их живая сила», — заявил он.

После обнаружения отрядов противника, их местоположение передали артиллеристам, накрывшим ВСУ с помощью гаубицы «Мста-С». Кадыров заключил, что дроноводы уничтожили машину киевского режима с грузом для войск.

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Ранее российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения беспилотников ВСУ в 132 районах. Сообщается, что атака осуществлялась оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Николай Рюмин
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