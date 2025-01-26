Кадыров поделился успехами спецназа «Ахмат» в зоне СВО

Бойцы спецназа «Ахмат» провели «блестящую боевую операцию» на Харьковском направлении. Об этом доложил лидер Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях.

«Личный состав батальона «Ваха» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ совместно со СКАД 607 «Горец» провели блестящую боевую операцию. В результате совместных действий была обнаружена и уничтожена одна единица спецтранспорта укронатовских фашистов и их живая сила», — заявил он.

После обнаружения отрядов противника, их местоположение передали артиллеристам, накрывшим ВСУ с помощью гаубицы «Мста-С». Кадыров заключил, что дроноводы уничтожили машину киевского режима с грузом для войск.