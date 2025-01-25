Упрямый китаец отказался покидать дом и остался жить посреди трассы

Житель Китая отказался переезжать из дома, который находится на пути строительства новой автомобильной магистрали. В результате дорогу пришлось прокладывать вокруг его жилища, пишет газета The Sun.

В Китае мужчина отказался продавать дом на строящейся дороге. Видео © X / CollinRugg

Авторы статьи уточнили, что власти предлагали жителю Поднебесной Хуану Пиню из округа Цзясин 220 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей), и даже несколько квартир на выбор. Но после долгих переговоров китаец не согласился на условия, вместе с внуком он остался жить в своём доме.

Теперь его жилище окружено высокими стенами, а крыша находится почти на уровне со строящейся трассой — её планируют открыть весной. Китаец рассказал, что шум стройки, пыль и грязь доставляют ему много неудобств. Однако позднее он смягчил свою непреклонную позицию.

«Если бы я мог повернуть время вспять, я бы согласился на предложенные условия сноса. Я немного сожалею об этом», — указал мужчина.