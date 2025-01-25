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25 января, 15:41

«Возвращаются коммунистами»: Талибы* запретили афганским студентам обучаться в России

«Хашт-е Собх»: Талибы* запретили 500 афганским студентам обучаться в России

Движение «Талибан»* помешало сотням афганским студентам выехать в Россию, чтобы получить образование. По данным газеты «Хашт-е Собх», министерство высшего образования Афганистана запретило 500 обучающимся покинуть пределы страны.

Талибы* уже лишили афганских девочек и женщин всех аспектов социальной, образовательной и академической жизни. А теперь добрались и до мужчин. Издание сообщает, что студентам запретили обучаться в нашей стране, так как они «уезжают в РФ мусульманами, а возвращаются домой коммунистами».

Претенденты на российские стипендии зарегистрировались для их получения ещё в 2023 году и выполнили все административные процедуры после успешной сдачи экзаменов в 2024-м. Каждый из них уже заплатил от 100 до 150 долларов за получение документов для поездки и за проведённые медицинские обследования. Однако талибы* боятся, что в РФ «их убеждения могут быть искажены».

По словам представителей российского посольства, получению стипендий препятствует министерство высшего образования Афганистана. Студенты попросили наших дипломатов взаимодействовать с движением «Талибан»* для решения их проблемы. В прошлом РФ помогала обучающимся получать учебные визы через Иран.

Талибы* запретили афганским СМИ показывать изображения животных
Талибы* запретили афганским СМИ показывать изображения животных

Ранее талибы* запретили женщинам в Афганистане говорить с другими женщинами. Представители движения считают, что женский голос считается «пороком», когда звучит в общественных местах.

* Деятельность движения запрещена по решению ООН.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Trent Inness

Алена Пенчугина
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