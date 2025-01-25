Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 15:24

«Шумят против правительства»: Фицо сообщил об украинцах, участвующих в митингах в Словакии

Фицо заявил о большом количестве украинцев, участвующих в митингах в Словакии

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о том, что треть участников антиправительственных митингов, проходящих в стране, составляют украинцы. По его словам, впоследствии на ТВ крутят сюжеты о том, что украинцы чем-то недовольны в Словакии.

«Украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть — украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», — сказал глава словацкого кабмина в эфире программы «Субботние диалоги».

Напомним, в Словакии вчера прошли оппозиционные митинги против Фицо. По информации местных СМИ, на улицы вышли около 60 тысяч человек. Сам Фицо ранее заявлял, что внутри страны хотят устроить «майдан».

В Словакии предсказали будущее Украины по поводу ЕС и НАТО
В Словакии предсказали будущее Украины по поводу ЕС и НАТО
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar