«Шумят против правительства»: Фицо сообщил об украинцах, участвующих в митингах в Словакии
Фицо заявил о большом количестве украинцев, участвующих в митингах в Словакии
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о том, что треть участников антиправительственных митингов, проходящих в стране, составляют украинцы. По его словам, впоследствии на ТВ крутят сюжеты о том, что украинцы чем-то недовольны в Словакии.
«Украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть — украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», — сказал глава словацкого кабмина в эфире программы «Субботние диалоги».
Напомним, в Словакии вчера прошли оппозиционные митинги против Фицо. По информации местных СМИ, на улицы вышли около 60 тысяч человек. Сам Фицо ранее заявлял, что внутри страны хотят устроить «майдан».
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