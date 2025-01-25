«Шумят против правительства»: Фицо сообщил об украинцах, участвующих в митингах в Словакии

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о том, что треть участников антиправительственных митингов, проходящих в стране, составляют украинцы. По его словам, впоследствии на ТВ крутят сюжеты о том, что украинцы чем-то недовольны в Словакии.

«Украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть — украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», — сказал глава словацкого кабмина в эфире программы «Субботние диалоги».