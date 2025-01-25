СМИ узнали о расколе в команде Трампа
Politico: Неопределённость по поводу пошлин вызвала раскол в команде Трампа
Неопределённость по поводу введения пошлин на иностранную продукцию стала причиной первых разногласий в команде президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.
«Беспрецедентный уровень неопределённости по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа », — утверждает издание со ссылкой на неназванные источники, которые знакомы с обсуждениями членов администрации президента.
Предполагается, что всеобъемлющие и универсальные пошлины введут в ближайшие пару месяцев. Неясность по этому вопросу отчасти заключается в том, что республиканец обсуждает пошлины с двумя лагерями.
Кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Скотт Бессент выступают за более плавное и точечное введение ограничений. А кандидат на должность торгового представителя Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и заместитель главы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер требуют введения широкомасштабных пошлин.
Тем временем Китай сделал хозяину Белого дома жёсткое предупреждение из-за новой торговой войны. В Пекине призвали Трампа с уважением относиться к принципам рыночной экономики и соблюдать правила международного сотрудничества. Напомним, что республиканец пригрозил ввести новые пошлины в 10% против Китая и задумал дополнительные тарифы в 25% для Мексики и Канады.
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