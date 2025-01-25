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Регион
25 января, 16:16

СМИ узнали о расколе в команде Трампа

Politico: Неопределённость по поводу пошлин вызвала раскол в команде Трампа

Неопределённость по поводу введения пошлин на иностранную продукцию стала причиной первых разногласий в команде президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

«Беспрецедентный уровень неопределённости по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа », — утверждает издание со ссылкой на неназванные источники, которые знакомы с обсуждениями членов администрации президента.

Предполагается, что всеобъемлющие и универсальные пошлины введут в ближайшие пару месяцев. Неясность по этому вопросу отчасти заключается в том, что республиканец обсуждает пошлины с двумя лагерями.

Кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Скотт Бессент выступают за более плавное и точечное введение ограничений. А кандидат на должность торгового представителя Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и заместитель главы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер требуют введения широкомасштабных пошлин.

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Тем временем Китай сделал хозяину Белого дома жёсткое предупреждение из-за новой торговой войны. В Пекине призвали Трампа с уважением относиться к принципам рыночной экономики и соблюдать правила международного сотрудничества. Напомним, что республиканец пригрозил ввести новые пошлины в 10% против Китая и задумал дополнительные тарифы в 25% для Мексики и Канады.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Алена Пенчугина
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