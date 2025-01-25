СМИ узнали о расколе в команде Трампа

Неопределённость по поводу введения пошлин на иностранную продукцию стала причиной первых разногласий в команде президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

«Беспрецедентный уровень неопределённости по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа », — утверждает издание со ссылкой на неназванные источники, которые знакомы с обсуждениями членов администрации президента.

Предполагается, что всеобъемлющие и универсальные пошлины введут в ближайшие пару месяцев. Неясность по этому вопросу отчасти заключается в том, что республиканец обсуждает пошлины с двумя лагерями.

Кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Скотт Бессент выступают за более плавное и точечное введение ограничений. А кандидат на должность торгового представителя Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и заместитель главы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер требуют введения широкомасштабных пошлин.