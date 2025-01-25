Пашинян заявил, что Армения теряет диаспору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность по поводу значительной эмиграции граждан из страны. Он отметил, что в текущий момент наблюдается рекордный уровень эмиграции, что приводит к утрате диаспоры.

«Из армянской диаспоры наблюдается эмиграция, при которой армяне за границей перестали ассоциировать себя со своим народом», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Швейцарии.

Премьер подчеркнул, что даже если человек не имеет глубоких знаний о языке, культуре или традициях, он всё равно остаётся частью армянской диаспоры. Спасти эту общность, по мнению Пашиняна, может помочь только восприятие Армении как родины.