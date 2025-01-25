Пашинян заявил, что Армения теряет диаспору
Пашинян: Диаспора должна считать Армению родиной в любой точке мира
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность по поводу значительной эмиграции граждан из страны. Он отметил, что в текущий момент наблюдается рекордный уровень эмиграции, что приводит к утрате диаспоры.
«Из армянской диаспоры наблюдается эмиграция, при которой армяне за границей перестали ассоциировать себя со своим народом», — сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Швейцарии.
Премьер подчеркнул, что даже если человек не имеет глубоких знаний о языке, культуре или традициях, он всё равно остаётся частью армянской диаспоры. Спасти эту общность, по мнению Пашиняна, может помочь только восприятие Армении как родины.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана. В ходе разговора армянский премьер, в частности, пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами в контексте отношений с Евросоюзом.
Life.ru