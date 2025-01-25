Жителей Карачаево-Черкесии наказали после отказа встать во время гимна России
Протоколы составлены на шестерых жителей КРЧ, которые не встали во время гимна
Шестеро жителей Карачаево-Черкесии намеренно не встали во время исполнения гимна России на спортивном соревновании. На них составили административные протоколы по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов России. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Шестеро жителей КЧР не встали во время исполнения государственного гимна. Видео © OK / МВД по Карачаево-Черкесской Республике
«Сотрудники центра по противодействию экстремизму совместно с отделением организации и применения административного законодательства МВД по КЧР, в ходе проведения спортивных соревнований в Черкесске, выявили факты, когда участники спортивного мероприятия целенаправленно не встали во время исполнения гимна РФ», — указали в пресс-службе.
В ведомстве также сообщили, что с правонарушителями была проведена разъяснительная беседа, направленная на предупреждение повторения подобных инцидентов.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что начинать каждое заседание в Госдуме с гимна РФ по примеру томских депутатов будет перебором. По его словам, нет необходимости передавать такую инициативу в нижнюю палату парламента.