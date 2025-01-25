Гол Головина помог «Монако» обыграть «Ренн» в матче чемпионата Франции
Футбольный клуб «Монако» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции одержал победу над «Ренном». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
В составе хозяев поля отличились Магнес Аклиуш (15-я минута), Мика Биерет (52) и российский полузащитник Александр Головин (56). У гостей голы забили Махамаду Нагида (45+1) и Амин Гуири (67).
Для Головина это уже третий гол в текущем сезоне. Всего россиянин провёл 23 матча за «Монако».
Победа принесла красно-белым 34 очка, что позволяет клубу удерживать третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидерство по-прежнему сохраняет ПСЖ с 46 очками. В следующем туре «Монако» опять сыграет на своём стадионе против «Осер» 1 февраля.
Недавно экс-тренер сборной России Борис Игнатьев назвал Головина лучшим российским футболистом 2024 года. Он подчеркнул, что спортсмен от сезона к сезону показывает стабильную игру и поддерживает престиж отечественного футбола за рубежом.
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