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Регион
25 января, 18:52

Гол Головина помог «Монако» обыграть «Ренн» в матче чемпионата Франции

Футбольный клуб «Монако» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции одержал победу над «Ренном». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе хозяев поля отличились Магнес Аклиуш (15-я минута), Мика Биерет (52) и российский полузащитник Александр Головин (56). У гостей голы забили Махамаду Нагида (45+1) и Амин Гуири (67).

Для Головина это уже третий гол в текущем сезоне. Всего россиянин провёл 23 матча за «Монако».

Победа принесла красно-белым 34 очка, что позволяет клубу удерживать третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидерство по-прежнему сохраняет ПСЖ с 46 очками. В следующем туре «Монако» опять сыграет на своём стадионе против «Осер» 1 февраля.

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Недавно экс-тренер сборной России Борис Игнатьев назвал Головина лучшим российским футболистом 2024 года. Он подчеркнул, что спортсмен от сезона к сезону показывает стабильную игру и поддерживает престиж отечественного футбола за рубежом.

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X / AS Monaco EN

Анатолий Цейко
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