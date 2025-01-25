Гол Головина помог «Монако» обыграть «Ренн» в матче чемпионата Франции

Футбольный клуб «Монако» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции одержал победу над «Ренном». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе хозяев поля отличились Магнес Аклиуш (15-я минута), Мика Биерет (52) и российский полузащитник Александр Головин (56). У гостей голы забили Махамаду Нагида (45+1) и Амин Гуири (67).

Для Головина это уже третий гол в текущем сезоне. Всего россиянин провёл 23 матча за «Монако».

Победа принесла красно-белым 34 очка, что позволяет клубу удерживать третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидерство по-прежнему сохраняет ПСЖ с 46 очками. В следующем туре «Монако» опять сыграет на своём стадионе против «Осер» 1 февраля.