Пашинян ответил на вопрос о внеочередных парламентских выборах в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти республики не будут проводить внеочередные парламентские выборы в стране. Такое заявление он сделал во время интервью Общественному телевидению.

«Мы не планируем проводить внеочередные выборы», — уверил премьер республики.

Журналистов заинтересовала активность Пашиняна в социальных сетях. Однако политик объяснил её желанием обеспечить большую прозрачность и связь с обществом, а не внеочередными выборами в Армении.