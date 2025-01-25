Пашинян ответил на вопрос о внеочередных парламентских выборах в Армении
Пашинян: Власти Армении не будут проводить внеочередные парламентские выборы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти республики не будут проводить внеочередные парламентские выборы в стране. Такое заявление он сделал во время интервью Общественному телевидению.
«Мы не планируем проводить внеочередные выборы», — уверил премьер республики.
Журналистов заинтересовала активность Пашиняна в социальных сетях. Однако политик объяснил её желанием обеспечить большую прозрачность и связь с обществом, а не внеочередными выборами в Армении.
Ранее Пашинян заявил, что республика теряет диаспору. Премьер выразил обеспокоенность по поводу значительной эмиграции граждан из Армении. Он отметил, что в текущий момент наблюдается рекордный уровень эмиграции, что приводит к утрате диаспоры.
Life.ru