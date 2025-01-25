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25 января, 19:07

Пашинян ответил на вопрос о внеочередных парламентских выборах в Армении

Пашинян: Власти Армении не будут проводить внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти республики не будут проводить внеочередные парламентские выборы в стране. Такое заявление он сделал во время интервью Общественному телевидению.

«Мы не планируем проводить внеочередные выборы», — уверил премьер республики.

Журналистов заинтересовала активность Пашиняна в социальных сетях. Однако политик объяснил её желанием обеспечить большую прозрачность и связь с обществом, а не внеочередными выборами в Армении.

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Ранее Пашинян заявил, что республика теряет диаспору. Премьер выразил обеспокоенность по поводу значительной эмиграции граждан из Армении. Он отметил, что в текущий момент наблюдается рекордный уровень эмиграции, что приводит к утрате диаспоры.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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