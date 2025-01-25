«Тайные пороки мировой элиты»: Участники ВЭФ в Давосе установили рекорд по спросу на проституток

В дни проведения Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе зафиксирован резкий рост спроса на эскорт-услуги. Такими данными поделилась британская газета Daily Mail.

«Тайные пороки мировой элиты, прибывающей на Всемирный экономический форум в Давос, были раскрыты: эскорт-агентства сообщили, что спрос на секс-вечеринки, услуги проституток и транссексуалок* увеличился», — пишут в DM.

По данным представителя одного из агентств, этот год уже стал рекордным по числу заказов эксортниц. На время проведения форума забронированы 300 женщин и транс-женщин. В 2023-м же эта цифра была почти вдвое меньше.

Высокие заработки становятся ключевым мотивом для эскортниц, приезжающих в Давос во время форума. Согласно данным эскорт-агентств, стоимость их услуг может достигать 6 тысяч фунтов стерлингов (около 730 тысяч рублей) за одно бронирование. Средняя продолжительность заказа составляет четыре часа, что приносит агентствам порядка 270 тысячи фунтов стерлингов (более 32 миллионов рублей) всего за несколько дней форума.

Напомним, что одним из участников Всемирного экономического форума стал Владимир Зеленский. Он заявил о хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом и добавил, что не против закончить военные действия.