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25 января, 20:59

Полиция Флориды арестовала мужчину за мем с «мёртвым» Дональдом Трампом

В Уэст-Палм-Бич на юге Флориды был арестован мужчина, который публично призывал к расправе над президентом США Дональдом Трампом. 46-летний Шэннон Депарарро Аткинс публиковал сообщения с угрозами в социальных сетях. Одним из последних постов задержанного стал мем с республиканцем и его первой покойной супругой Иваной Трамп с подписью: «Надеюсь, они скоро снова будут вместе». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе ареста у американца был обнаружен кокаин. На допросе он признал свою вину. Аткинсу могут быть предъявлены обвинения по делам о хранении наркотиков и распространении угроз убийства. Местные власти уведомили о произошедшем Секретную службу.

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Shutterstock / FOTODOM / Glenn Highcove

Тимур Хингеев
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