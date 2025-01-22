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Регион
22 января, 07:04
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Страшное предсказание нейро-Жириновского о Трампе нашло первое подтверждение

Политолог Дугин заявил о риске нового покушения на Трампа и гражданской войны

Дональд Трамп после покушения 13 июля 2024 года. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Дональд Трамп после покушения 13 июля 2024 года. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин предупредил об опасности нового покушения на убийство президента США Дональда Трампа. В результате в стране может произойти раскол, что обернётся волной социальных волнений и терактов.

«Трампизм – это сейчас такая поднимающаяся волна внутри американского общества… Трампизм уже так вот просто через покушение не убрать, потому что всё. Любая попытка перейти к более радикальному сопротивлению в отношении Трампа приведёт точно как минимум к гражданской войне», — объяснил Дугин в интервью РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что Трамп обещал придать гласности многие «секреты» спецслужб, например, информацию и об убийстве американского президента Джона Кеннеди и других преступлениях, что напрямую затрагивает интересы спецслужб и очень влиятельных элит. Дугин уверен, что сопротивление Трампу в США будет огромное.

«Два года, затем покушение и похороны»: Нейро-Жириновский сделал страшное предсказание о Трампе
«Два года, затем покушение и похороны»: Нейро-Жириновский сделал страшное предсказание о Трампе

Напомним, что в 2024 году Дональд Трамп пережил несколько покушений. 13 июля политик был ближе всего к смерти, так как выпущенная стрелком пуля прошла в считанных сантиметрах от головы республиканца и ранила ухо. Обвинения в произошедшем адресовали Ирану, но Тегеран опроверг свою причастность.

Андрей Бражников
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