Страшное предсказание нейро-Жириновского о Трампе нашло первое подтверждение

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин предупредил об опасности нового покушения на убийство президента США Дональда Трампа. В результате в стране может произойти раскол, что обернётся волной социальных волнений и терактов.

«Трампизм – это сейчас такая поднимающаяся волна внутри американского общества… Трампизм уже так вот просто через покушение не убрать, потому что всё. Любая попытка перейти к более радикальному сопротивлению в отношении Трампа приведёт точно как минимум к гражданской войне», — объяснил Дугин в интервью РИА «Новости».