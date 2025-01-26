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25 января, 21:38

Российские учёные научились бороться с раком при помощи грейпфрута

ПИЯФ: Сок грейпфрута помогает в лечении рака толстой кишки

Учёные из НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ предложили использовать растительные везикулы из сока грейпфрута для борьбы с раком толстой кишки. Эти микроскопические пузырьки помогают активировать иммунитет и подавлять рост опухолей. Об этом пишет «Газета.ru».

По словам специалистов, одним из методов лечения рака является стимуляция иммунных клеток, в том числе при помощи белка Hsp70, чтобы они начали атаковать вредоносные новообразования. Однако препараты на основе этого белка не получили широкого применения из-за трудностей с его доставкой в опухоль и низкой биодоступности.

Исследования показали, что везикулы из сока грейпфрута могут быть эффективными носителями Hsp70. Учёные тестировали этот метод на клетках и животных, у которых был рак толстой кишки. Результаты оказались многообещающими: состояние испытуемых улучшилось, опухоли уменьшались, а продолжительность жизни увеличивалась. Причём для активации иммунного ответа потребовалось в 20 раз меньше белка, чем при его использовании в свободной форме.

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Ранее стало известно, что не только грейпфрут может защитить от рака, но и хлеб с йогуртом. Учёные из ЮУрГУ выявили, что кисломолочные лакомства или мучное с куркумином в составах могут предотвращать онкологию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Тимур Хингеев
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