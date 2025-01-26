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25 января, 22:03

Россиян призвали не сбивать температуру мороженым

Отоларинголог Садиков: Сбить высокую температуру мороженым невозможно

Высокую температуру не стоит сбивать при помощи мороженого, призвал руководитель клиники оториноларингологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Илья Садиков. В интервью «Газете.ru» он подчеркнул, что при жаре это лакомство не окажет заметного эффекта.

«Значительно эффективней обтирание холодной водой, охлаждающие компрессы на места прохождения крупных сосудов. Но важно иметь в виду, что при высокой температуре самолечение крайне опасно, поэтому обязательно нужно обратиться ко врачу», — сказал Садиков.

Если температура поднимается выше 38 градусов или состояние ухудшается, следует обязательно посетить медкабинет, дабы выяснить причину жара. Кроме того, в этой ситуации важно поддерживать нормальный уровень жидкости в организме, чтобы избежать обезвоживания.

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Shutterstock / FOTODOM / Ekateryna Zubal

Тимур Хингеев
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