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26 января, 01:04

Российский здоровяк заставил американца постучать на ММА-турнире в Дубае

Вадим Немков удосрочил Тимоти Джонсона удушающим приёмом на турнире PFL

Российский полутяж Вадим Немков одержал зрелищную победу на турнире лиги PFL в Дубае. Соперником экс-чемпиона Bellator стал американец Тимоти Джонсон. Поединок не продлился и пяти минут.

Уже в первом раунде Немков завладел инициативой и смог захватить спину оппонента, накинув на шею визави удушающий замок. После тщетных попыток освободиться Джонсон предпочёл сдаться. Эта победа стала для Вадима 14-й подряд без поражений и 18-й в карьере.

Удушающий приём Вадима Немкова. Видео © X / PFLMMA

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В том же карде россиянин Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в бою за титул чемпиона PFL в лёгком весе. Бой завершился раздельным решением судей после пяти раундов.

Обложка ©

X / PFLMMA

Тимур Хингеев
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