Российский здоровяк заставил американца постучать на ММА-турнире в Дубае

Российский полутяж Вадим Немков одержал зрелищную победу на турнире лиги PFL в Дубае. Соперником экс-чемпиона Bellator стал американец Тимоти Джонсон. Поединок не продлился и пяти минут.

Уже в первом раунде Немков завладел инициативой и смог захватить спину оппонента, накинув на шею визави удушающий замок. После тщетных попыток освободиться Джонсон предпочёл сдаться. Эта победа стала для Вадима 14-й подряд без поражений и 18-й в карьере.

Удушающий приём Вадима Немкова. Видео © X / PFLMMA