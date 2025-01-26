Российский здоровяк заставил американца постучать на ММА-турнире в Дубае
Вадим Немков удосрочил Тимоти Джонсона удушающим приёмом на турнире PFL
Российский полутяж Вадим Немков одержал зрелищную победу на турнире лиги PFL в Дубае. Соперником экс-чемпиона Bellator стал американец Тимоти Джонсон. Поединок не продлился и пяти минут.
Уже в первом раунде Немков завладел инициативой и смог захватить спину оппонента, накинув на шею визави удушающий замок. После тщетных попыток освободиться Джонсон предпочёл сдаться. Эта победа стала для Вадима 14-й подряд без поражений и 18-й в карьере.
Удушающий приём Вадима Немкова. Видео © X / PFLMMA
В том же карде россиянин Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в бою за титул чемпиона PFL в лёгком весе. Бой завершился раздельным решением судей после пяти раундов.
X / PFLMMA