Экс-судья Шмидт: Поляки утомились от антироссийской пропаганды
Антироссийская пропаганда уже порядком утомила многих жителей Польши. Для них очевидно, что всевозможные нападки на РФ — обыкновенная ложь. Об этом заявил получивший убежище в Белоруссии польский экс-судья Томаш Шмидт.
«Много лет [полякам] говорят, что русские плохие. Но уже многие поняли, что это обман и всё не так», — поделился он с ТАСС.
По словам Шмидта, поляки заинтересованы в мирном сосуществовании с Россией и Белоруссией, а также в тесном сотрудничестве государств.
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что польским властям свойственно заниматься бездоказательными обвинениями России. Варшава даже сохраняет лидерство на этой стезе среди других европейских держав.
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