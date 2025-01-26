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26 января, 01:52

Экс-судья Шмидт: Поляки утомились от антироссийской пропаганды

Антироссийская пропаганда уже порядком утомила многих жителей Польши. Для них очевидно, что всевозможные нападки на РФ — обыкновенная ложь. Об этом заявил получивший убежище в Белоруссии польский экс-судья Томаш Шмидт.

«Много лет [полякам] говорят, что русские плохие. Но уже многие поняли, что это обман и всё не так», — поделился он с ТАСС.

По словам Шмидта, поляки заинтересованы в мирном сосуществовании с Россией и Белоруссией, а также в тесном сотрудничестве государств.

В Польше заявили об усталости от конфликта на Украине
В Польше заявили об усталости от конфликта на Украине

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что польским властям свойственно заниматься бездоказательными обвинениями России. Варшава даже сохраняет лидерство на этой стезе среди других европейских держав.

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Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Анатолий Цейко
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