Антироссийская пропаганда уже порядком утомила многих жителей Польши. Для них очевидно, что всевозможные нападки на РФ — обыкновенная ложь. Об этом заявил получивший убежище в Белоруссии польский экс-судья Томаш Шмидт.

«Много лет [полякам] говорят, что русские плохие. Но уже многие поняли, что это обман и всё не так», — поделился он с ТАСС.

По словам Шмидта, поляки заинтересованы в мирном сосуществовании с Россией и Белоруссией, а также в тесном сотрудничестве государств.