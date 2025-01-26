Американка с пересаженной свиной почкой прожила рекордный срок

Жительница США Тована Луни прожила рекордные два месяца (61 день) с пересаженной почкой от свиньи. Женщина чувствует себя хорошо и продолжает жить, сообщает AP.

«В субботу, 25 января, жительница Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей женщиной, которой пересадили органы свиньи. Она здорова, полна энергии и продолжает жить», — говорится в публикации.

Агентство поясняет, что ранее ещё четырём американцам пересадили органы свиней: два сердца и две почки. Никто не прожил более двух месяцев. По Луни врачи настроены оптимистично.