Американка с пересаженной свиной почкой прожила рекордный срок
AP: В США женщина прожила рекордные два месяца с пересаженной свиной почкой
Жительница США Тована Луни прожила рекордные два месяца (61 день) с пересаженной почкой от свиньи. Женщина чувствует себя хорошо и продолжает жить, сообщает AP.
«В субботу, 25 января, жительница Алабамы преодолела важный рубеж, став самой долгоживущей женщиной, которой пересадили органы свиньи. Она здорова, полна энергии и продолжает жить», — говорится в публикации.
Агентство поясняет, что ранее ещё четырём американцам пересадили органы свиней: два сердца и две почки. Никто не прожил более двух месяцев. По Луни врачи настроены оптимистично.
Недавно китайские учёные из больницы Тунцзи при Хуачжунском университете науки и технологии в Ухане достигли значительного прорыва в области ксенотрансплантологии. В ходе эксперимента почка генетически модифицированной свиньи была успешно пересажена макаке и функционировала в течение 184 дней.
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