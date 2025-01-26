«Плакала, ждала нас»: Штурмовики ВС РФ рассказали о маленькой украинке из Курахова
Российские бойцы нашли семью, прятавшуюся от солдат ВСУ в Курахове
Во время зачистки домов в Курахове российские бойцы обнаружили семью, прятавшуюся от ВСУ. При всрече девочка 12-ти лет заплакала и обняла бойцов ВС РФ, подарив самодельные браслеты. Об этом рассказал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным Нифер в беседе с РИА «Новости».
«Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили... Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», — рассказал Нифер.
В ответ российский боец подарил ей перстень, который спасённая повесила на шею. Сообщается, что семья скрывалась в Курахове, ожидая прихода ВС РФ. Солдат хотел вывезти их оттуда, но по заданию им нужно было направляться далее. Нифер пояснил, что в микрорайоне «Южный» в Курахово мирное население доброжелательно встречало российских военнослужащих, рассказывая о зверствах ВСУ. У людей даже отбирали детей.
Недавно украинский командир перепутал этажи в доме в Курахово и оказался в российском плену. Позже он сам уговаривал сослуживцев сложить оружие. В итоге российские военные вместе с командиром поднялись на этаж ВСУ. Те согласились сдаться. Россияне проверили их раненых и оказали помощь.
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