«Плакала, ждала нас»: Штурмовики ВС РФ рассказали о маленькой украинке из Курахова

Во время зачистки домов в Курахове российские бойцы обнаружили семью, прятавшуюся от ВСУ. При всрече девочка 12-ти лет заплакала и обняла бойцов ВС РФ, подарив самодельные браслеты. Об этом рассказал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным Нифер в беседе с РИА «Новости».

«Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили... Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», — рассказал Нифер.

В ответ российский боец подарил ей перстень, который спасённая повесила на шею. Сообщается, что семья скрывалась в Курахове, ожидая прихода ВС РФ. Солдат хотел вывезти их оттуда, но по заданию им нужно было направляться далее. Нифер пояснил, что в микрорайоне «Южный» в Курахово мирное население доброжелательно встречало российских военнослужащих, рассказывая о зверствах ВСУ. У людей даже отбирали детей.