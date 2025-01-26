Следовавшие в сторону Крыма морские дроны ВСУ уничтожены в Чёрном море
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в акватории Чёрного моря
Следовавшие в сторону Крымского полуострова морские дроны ВСУ уничтожены в акватории Чёрного моря. Вражеские объекты уничтожили сегодня утром огневыми средствами Черноморского флота.
«Уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — сообщили в Минобороны.
Напомним, за прошедшую ночь зенитные расчёты пресекли попытку 15 украинских дронов нанести террористические удары по территории России. Беспилотники врага удалось поразить над тремя регионами.
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