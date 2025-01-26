Следовавшие в сторону Крыма морские дроны ВСУ уничтожены в Чёрном море

Следовавшие в сторону Крымского полуострова морские дроны ВСУ уничтожены в акватории Чёрного моря. Вражеские объекты уничтожили сегодня утром огневыми средствами Черноморского флота.

«Уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — сообщили в Минобороны.