Путин поздравил президента и премьера Индии с Днём Республики
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Драупади Мурму и премьера Индии Нарендру Моди с Днём Республики. Глава государства отметил, что совместными усилиями будут достигнуты плоды двустороннего сотрудничества. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», — говорится в документе.
Путин добавил, что цели отвечают дружественных народов, процессы идут в русле формирования справедливого многополярного миропорядка Он пояснил, что конституция Индии, заложенная 75 лет назад, заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития страны.
Напомним, предполагаемая встреча президентов РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом может пройти в стране, способной обеспечить безопасность российскому лидеру. Вероятно, роль принимающей стороны выполнить Индия.
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