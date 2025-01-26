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Регион
26 января, 07:05

Путин поздравил президента и премьера Индии с Днём Республики

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Драупади Мурму и премьера Индии Нарендру Моди с Днём Республики. Глава государства отметил, что совместными усилиями будут достигнуты плоды двустороннего сотрудничества. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», — говорится в документе.

Путин добавил, что цели отвечают дружественных народов, процессы идут в русле формирования справедливого многополярного миропорядка Он пояснил, что конституция Индии, заложенная 75 лет назад, заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития страны.

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Напомним, предполагаемая встреча президентов РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом может пройти в стране, способной обеспечить безопасность российскому лидеру. Вероятно, роль принимающей стороны выполнить Индия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arifin_321

Николай Рюмин
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