Путин поздравил президента и премьера Индии с Днём Республики

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Драупади Мурму и премьера Индии Нарендру Моди с Днём Республики. Глава государства отметил, что совместными усилиями будут достигнуты плоды двустороннего сотрудничества. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», — говорится в документе.

Путин добавил, что цели отвечают дружественных народов, процессы идут в русле формирования справедливого многополярного миропорядка Он пояснил, что конституция Индии, заложенная 75 лет назад, заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития страны.