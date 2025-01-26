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26 января, 08:03

«На тихих лапках»: Российский боец рассказал, как выбивал ВСУ из курской деревни

Боец РФ Ветер: Освобождение Кругленького под Курском проходило на «тихих лапках»

Боец ВС РФ с позывным «Ветер». Обложка © Telegram / Минобороны России

Боец ВС РФ с позывным «Ветер». Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные проводили тяжёлые бои за освобождение деревни Кругленькое в Курской области. Вся работа велась оперативно и «на тихих лапках», сообщил командир взвода ВС РФ с позывным Ветер.

Военный ВС РФ рассказал, как проходило освобождение Кругленького под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«При освобождении Кругленького была очень тяжёлая отпора врага совместно с пехотой, были плотные стрелковые бои, что с нашей стороны, что с их стороны была поддержка FPV-расчётами, артиллерией, но, видимо, потому что мы сильнее, мы могучее, мы взяли их духом и характером, мы заскочили, мы сделали это дело — и Кругленькое теперь наше. Бои были серьёзные», — пояснил военный в беседе с Минобороны РФ.

Ветер дополнил, что самые интересные штурмовые действия проходили ночью. Военные ВСУ шли на российских солдат в накат, но получили хороший отпор. Наши подразделения продвигались вперёд и закреплялись на позициях, которые были поставлены командованием. Во время освобождения Кругленького пехота ВСУ отвечала. На месте велись плотные стрелковые бои, с обеих сторон была поддержка FPV-расчтами и артиллерией.

«Большое расстояние, опасная тропа подхода в плане того, что его накрывала вражеская артиллерия и АГС и все сопутствующие орудия. Поэтому всё делалось «на тихих лапках», как говорится у нас: быстро зашли, отработали, закрепились», — рассказал военнослужащий.

По его словам, основная сложность заключалась в открытых пространствах. Бои проводились в оврагах, лесах. Российские бойцы с умом прикрывали друг друга и закреплялись на позициях — действия были слаженными.

Российские бойцы начали выдавливать ВСУ из Викторовки в Курской области
Российские бойцы начали выдавливать ВСУ из Викторовки в Курской области

Ранее сообщалось, что Армия России освободила село Кругленькое в Курской области. Кроме того, за две недели января ВС РФ выбили ВСУ ещё из трёх населённых пунктов курского приграничья.

Дарья Нарыкова
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