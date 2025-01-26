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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
26 января, 08:06

Замышляли недоброе: Подполье доложило об успешном ударе по группе ВСУ под Одессой

Лебедев: По скоплению ВСУ в Одесской области нанесли удар

Российские войска нанесли удар по скоплению сил ВСУ в Одесской области. Об этом доложил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«В Одесской области шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе», — заявил Лебедев.

Следовавшие в сторону Крыма морские дроны ВСУ уничтожены в Чёрном море
Следовавшие в сторону Крыма морские дроны ВСУ уничтожены в Чёрном море

Ранее в Минобороны России сообщили об очередных успехах наших бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). В ведомстве рассказали, что военнослужащие группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад, в том числе «Лють» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
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