Российские войска нанесли удар по скоплению сил ВСУ в Одесской области. Об этом доложил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

Ранее в Минобороны России сообщили об очередных успехах наших бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). В ведомстве рассказали, что военнослужащие группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад, в том числе «Лють» в Донецкой Народной Республике (ДНР).