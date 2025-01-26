Замышляли недоброе: Подполье доложило об успешном ударе по группе ВСУ под Одессой
Лебедев: По скоплению ВСУ в Одесской области нанесли удар
Российские войска нанесли удар по скоплению сил ВСУ в Одесской области. Об этом доложил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
«В Одесской области шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе», — заявил Лебедев.
Ранее в Минобороны России сообщили об очередных успехах наших бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). В ведомстве рассказали, что военнослужащие группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад, в том числе «Лють» в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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