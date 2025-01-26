В США новорождённого с пуповиной бросили на тротуаре в мороз

В Техасе, в Сан-Антонио, новорождённого малыша с пуповиной нашли на тротуаре у пожарной станции в морозную ночь 21 января. По информации Daily Mail, ребёнок находился в корзине и был завёрнут в полотенце, но слабо дышал.

Прохожий, заметив его, передал малыша полиции, и его срочно отвезли в больницу в критическом состоянии. В настоящее время разыскивают мать ребёнка. Под подозрением находятся две женщины в возрасте 27 и 28 лет, однако арестов пока не было.