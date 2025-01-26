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26 января, 08:13

В США новорождённого с пуповиной бросили на тротуаре в мороз

Daily Mail: В Техасе прохожий нашёл на дороге новорождённого младенца

В США новорождённого с пуповиной бросили на тротуаре в мороз. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В США новорождённого с пуповиной бросили на тротуаре в мороз. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Техасе, в Сан-Антонио, новорождённого малыша с пуповиной нашли на тротуаре у пожарной станции в морозную ночь 21 января. По информации Daily Mail, ребёнок находился в корзине и был завёрнут в полотенце, но слабо дышал.

Прохожий, заметив его, передал малыша полиции, и его срочно отвезли в больницу в критическом состоянии. В настоящее время разыскивают мать ребёнка. Под подозрением находятся две женщины в возрасте 27 и 28 лет, однако арестов пока не было.

Выкинувшая младенца на помойку сибирячка рвётся на свободу
Выкинувшая младенца на помойку сибирячка рвётся на свободу

Недавно в Краснодарском крае 19-летняя девушка родила в уличном туалете и выбросила новорождённого ребёнка. По словам роженицы, младенец появился на свет мёртвым на 38-й неделе беременности. Схожая ситуация ранее произошла в Забайкалье, где 17-летняя девушка родила в туалете придорожного кафе, а затем выбросила младенца в выгребную яму. Кафе было расположено в Карымском районе.

Оксана Попова
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