В США новорождённого с пуповиной бросили на тротуаре в мороз
Daily Mail: В Техасе прохожий нашёл на дороге новорождённого младенца
В США новорождённого с пуповиной бросили на тротуаре в мороз. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Техасе, в Сан-Антонио, новорождённого малыша с пуповиной нашли на тротуаре у пожарной станции в морозную ночь 21 января. По информации Daily Mail, ребёнок находился в корзине и был завёрнут в полотенце, но слабо дышал.
Прохожий, заметив его, передал малыша полиции, и его срочно отвезли в больницу в критическом состоянии. В настоящее время разыскивают мать ребёнка. Под подозрением находятся две женщины в возрасте 27 и 28 лет, однако арестов пока не было.
Недавно в Краснодарском крае 19-летняя девушка родила в уличном туалете и выбросила новорождённого ребёнка. По словам роженицы, младенец появился на свет мёртвым на 38-й неделе беременности. Схожая ситуация ранее произошла в Забайкалье, где 17-летняя девушка родила в туалете придорожного кафе, а затем выбросила младенца в выгребную яму. Кафе было расположено в Карымском районе.