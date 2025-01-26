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Регион
26 января, 09:30

Пострадавший при пожаре в Волгограде мальчик скончался в больнице

Ребёнок, пострадавший во время пожара в Волгограде, где скончались ещё двое детей и пенсионерка, умер в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

«Ребёнок 2019 года рождения поступил в крайне тяжёлом состоянии, сегодня утром мальчик скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей», — сообщил источник.

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Напомним, в Волгограде на улице Героев Тулы в девятиэтажном доме загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие пожарные обнаружили тела 79-летней женщины и двух трёхлетних девочек. Ещё один четырёхлетний мальчик надышался дымом и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Николай Рюмин
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