Пострадавший при пожаре в Волгограде мальчик скончался в больнице

Ребёнок, пострадавший во время пожара в Волгограде, где скончались ещё двое детей и пенсионерка, умер в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

«Ребёнок 2019 года рождения поступил в крайне тяжёлом состоянии, сегодня утром мальчик скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей», — сообщил источник.